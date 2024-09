Walter Zenga manager del Siracusa: pronto per un progetto ambizioso

La notizia era nell’aria da un paio di giorni e ora è ufficiale: Walter Zenga è il nuovo dirigente del Siracusa Calcio 1924. L’ex portiere della Nazionale ed ex allenatore, tra le altre, di Palermo, Catania, Sampdoria e Cagliari, assume l’incarico di nuovo club manager e brand ambassador.

Questa mattina, per la prima volta, ha assistito alla seduta di allenamento della formazione siciliana nel suo nuovo ruolo. A comunicarlo è stato lo stesso club isolano.

"Ho accolto con piacere la proposta del presidente Ricci," sono state le prime parole da dirigente azzurro di Zenga, "e sono pronto a misurarmi in questo nuovo ruolo. Metto a disposizione della società azzurra la mia conoscenza del calcio nella convinzione che questo progetto sia destinato a crescere ulteriormente."

"L'obiettivo," ha dichiarato il presidente del Siracusa, Alessandro Ricci, "è quello di aggiungere un ulteriore tassello nel nostro organigramma. Non abbiamo mai nascosto le nostre ambizioni, e la presenza di un monumento del calcio come Zenga intende alimentare il nostro progetto per il ritorno nel professionismo. Walter avrà anche un ruolo operativo che, sono convinto, sarà cruciale nel nostro progetto."