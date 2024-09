MotGp, Bagnaia volta pagina e rosicchia punti a Martin nella sprint race d'Indonesia

Dopo il brutto e pesante 'zero' nel GP d’Emilia Romagna di domenica scorsa, Pecco Bagnaia si riscatta subito vincendo la Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia, approfittando di una caduta al primo giro del rivale Jorge Martin, arrivato poi 11 ma costretto a chiudere il sabato senza alcun punto. Il pilota azzurro campione del mondo in carica si riprende parte di quanto perso nello scorso weekend e torna a -12 in classifica dallo spagnolo. Secondo posto oggi per Enea Bastianini che completa la doppietta di Ducati ufficiali, seguito dall’altra Ducati, quella Gresini, di Marc Marquez.

Martin parte bene e mantiene la testa della corsa, con Bagnaia che gli si accoda già dopo pochi metri. Il colpo di scena però arriva subito, ancor prima che finisca il primo giro: lo spagnolo si stende e, dopo aver rialzato la sua moto da terra, è costretto a ripartire dal fondo del gruppo. Nel frattempo Bagnaia si prende la leadership inseguito da un ottimo Bezzecchi e da uno scatenato Marc Marquez, partito 12 e risalito fino in zona podio in un batter d’occhio. Un piccolo errore del 'Bez' a metà gara gli costa un lungo e la perdita di due posizioni, con Bastianini che ne approfitta salendo al terzo posto. Il finale di gara è una lotta a tre tra le due Ducati ufficiali di Pecco ed Enea e quella Gresini dello spagnolo: Bastianini è bravo ad attaccare e superare Marquez, centrando un ottimo secondo posto alle spalle del compagno e connazionale