Sinner e il caso doping: "Non ho nulla da nascondere, collaborerò per dimostrare la mia innocenza"

Jannik Sinner non ci sta ed esprime tutta la sua amarezza sul ricorso della Wada, l’agenzia mondiale antidoping, pur ostentando serenità. S'è detto «molto sorpreso e deluso» per l’appello al Tas (Tribunale di arbitrato dello sport) contro l’assoluzione del tennista azzurro n.1 al mondo in relazione al caso Clostebol. «Non è molto semplice, ma non posso controllare tutto», ha spiegato nella conferenza stampa dopo aver battuto in rimonta per 2 set a 1 il russo Roman Safiullin all’Atp 500 di Pechino, al quale partecipa da campione in carica. E poi, in una nota, Sinner ha ribadito la sua volontà di continuare a collaborare, con la certezza che la sua innocenza è già stata dimostrata: «Non ho nulla da nascondere e, come ho fatto per tutta l’estate, collaborerò pienamente con il processo d’appello e fornirò tutto ciò che è necessario per dimostrare la mia innocenza ancora una volta. Sono deluso di sapere che la Wada ha scelto di appellarsi al risultato della mia udienza Itia dopo che i giudici indipendenti mi avevano scagionato e ritenuto innocente». L’incontro al Diamond Court, il centrale del National Tennis Center della capitale cinese, è passato in secondo piano malgrado l’annuncio della Wada sia stato fatto nel mezzo del match. «Sono convinto che risulterò innocente, ma non è semplice, perché pensavo che il caso fosse finito. Però ancora non lo è e non posso controllare tutto», ha replicato Sinner, in merito all’impatto dell’azione dell’antidoping mondiale sulle sue attività e sul prosieguo del torneo. «Cerco almeno di concentrarmi il più possibile sul tennis, più che posso. Non è molto semplice in questo momento», ha ammesso il numero uno del tennis del pianeta.