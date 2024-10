Sinner-Alcaraz, lo spettacolo prosegue... sull'aereo: i due rientrano insieme e vanno a Shanghai

Simone Vagnozzi ha condiviso una foto su Instagram che ha riacceso il dibattito sull'eccessiva densità e impraticabilità del calendario del tennis internazionale. La foto è stata postata poco dopo la finale dell'ATP di Pechino, dove Jannik Sinner è stato sconfitto da Carlos Alcaraz. I tennisti e i loro team non hanno avuto nemmeno il tempo di riposarsi, dovendo subito prendere un volo per Shanghai, dove si terrà il Masters 1000 fino al 13 ottobre. Durante uno scalo in aeroporto, c'è stato un incontro molto cordiale tra i due gruppi, caratterizzato da strette di mano e reciproci complimenti. L'immagine scattata in aereo riflette l'atmosfera amichevole tra i due entourage.