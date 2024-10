Atp 1000 Shanghai, Italia in chiaroscuro: avanza Arnaldi, ko Fognini. A Pechino Errani-Paolini in semifinale

Secondo turno fatale per Fabio Fognini a Shanghai. Il 37enne di Arma di Taggia, n.81 ATP, dopo essersi aggiudicato il derby tricolore di primo turno contro Luciano Darderi, n.42 ATP, cede 61 63 contro lo statunitense Tommy Paul, n.13 del ranking ed 11 del seeding. Era in parità (1-1) il bilancio dei confronti diretti con il successo del ligure al secondo turno del Masters 1000 sul cemento di Montreal ed il 27enne di Voorhees, New Jersey, a segno quest’anno al secondo turno sulla terra del Roland Garros. Paul affronterà al terzo turno il cileno Alejandro Tabilo, n.23 del ranking e 19 del seeding.

Avanza Arnaldi

Ha sofferto, ma alla fine ha portato a casa la vittoria Matteo Arnaldi. Nel secondo turno del Master 1000 di Shanghai il tennista ligura ha battuto l'americano Svajda in tre set in rimonta: 6-7, 6-2, 6-4. Al terzo turno l'azzurro affronterà il vincente tra Medvedev e Seyboth Wild.