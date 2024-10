MotoGp, "Pecco" Bagnaia vince la gara sprint a Motegi

Francesco Bagnaia ha vinto la gara Sprint del GP del Giappone. La sua Ducati ufficiale ha preceduto quella del compagno di squadra Enea bastianini. Terzo Marc Marquez, sulla Ducati del Team Gresini.

Al quarto posto si è piazzato il leader del mondiale MotoGP Jorge Martin, seguito da Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Nella classifica piloti Martina ha 372 punti. Bagnaia ha ridotto il distacco a 15 punti, mentre Bastianini è a -72 e Marc Marquez a -77. Pedro Acosta (KTM), partito per la prima volta dalla pole nella massima cilindrata, ed in testa per diversi giri dopo aver recuperato il sorpasso subito da Bagnaia alla partenza, è caduto quando mancavano quattro giri al termine della corsa.

Bagnaia: "Non è stata una gara semplice"

"Non è stata una gara semplice, ma sono molto contento. Ho dovuto fare tutta la corsa con la mappa meno potente. In queste condizioni non è affatto semplice vincere e portare a casa punti. Ora continuiamo a lavorare in questa direzione: ringrazio il mio team". Lo ha dichiarato Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), vincitore della Sprint Race del Gran Premio del Giappone, sul circuito di Motegi.