Shanghai Masters, Sinner batte Shelton in due set: lo attende Medvedev

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del «Rolex Shanghai Masters» , il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto negli ottavi di finale lo statunitense Ben Shelton, numero 16 del ranking internazionale e 14esimo favorito del tabellone, con il punteggio di 6-4 7-6 (1). Un solo break nel primo set, ottenuto nel nono e decisivo game da Sinner, che nel quarto gioco ha annullato due palle break all’avversario. Nessun servizio perso invece nella seconda frazione, dove l’altoatesino ha dovuto fronteggiare cinque palle break: due nel sesto gioco e tre nell’ottavo game, nel quale era sotto 0-40. Poi l’italiano ha mostrato il solito strapotere nei momenti decisivi e ha dominato il tie-break, giocato in maniera impeccabile e vinto per 7-1. Così Sinner si è preso la rivincita su Shelton, il quale lo scorso anno lo aveva battuto proprio a Shanghai, sempre negli ottavi di finale, imponendosi al tie-break del terzo set.

Daniil Medvedev ha battuto Stefanos Tsitsipas e ha anche lui ottenuto il pass per i quarti di finalesarà proprio lui l'avversario di Jannik Sinner. Negli ottavi di finale del torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari), il russo, numero 5 del mondo e del seeding, si è imposto sul greco, 12 del ranking internazionale e decima forza del tabellone, col punteggio di 7-6 (3) 6-3. Quella in programma domani sarà la 14esima sfida fra Sinner e Medvedev. Al momento, nei confronti diretti, conduce il russo per 7-6.