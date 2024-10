Wta 1000 a Wuhan, Jasmine Paolini eliminata ai quarti dalla cinese Zheng

Nulla da fare per Jasmine Paolini nei quarti di finale al "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. In una sfida tra olimpioniche (l'azzurra nel doppio con Sara Errani, la cinese nel singolare), la toscana, testa di serie numero 3, si è arresa all’idolo di casa Qinwen Zheng, quinta forza del seeding, con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. Nella semifinale della parte alta del tabellone se la vedranno la bielorussa Aryna Sabalenka (1) e la statunitense Coco Gauff (4).