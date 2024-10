Atp Shanghai, Sinner batte Machac: è in finale. «Chiudere l’anno da numero 1 era il mio sogno da bambino». Ora la finale con Djokovic

Ancora una finale per Jannik Sinner in questo 2024 strepitoso per l’azzurro numero uno al mondo. Battuto in due set il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-5, al termine di una partita tutt'altro che banale dove l’altoatesino ha dovuto riparare al break subito al primo gioco del match, con un bel primo set durato 44 minuti tra grandi giocate, scambi duri, tre break. Il secondo set scorre ancora più combattuto, e il sorpasso decisivo si consuma sul 6-5, con il break che regala a Sinner la finale. L’azzurro si giocherà il titolo contro il serbo Novak Djokovic, quarta testa di serie.

La vittoria di Djokovic

Novak Djokovic più forte dei malanni fisici. Il serbo batte 6-4 7-6 o statunitense Taylor Fritz in semifinale al torneo Atp 1000 di Shanghai e domani affronterà Jannik Sinner per vincere il suo 100esimo trofeo in carriera e avvicinarsi ai record di Roger Federer (103) e Jimmy Connors (109). Il campione olimpico di Parigi 2024 ha vinto un match in cui ha dominato - al di là del risultato - il primo set e poi nel secondo, dopo un brutto movimento ha avuto molti problemi fisici. L’intervento del fisioterapista che gli ha praticato un massaggio alla schiena gli ha permesso di continuare, ma nel tie break ha palesato i suoi problemi. La tenacia però è un’arma in più di Djokovic e Fritz può recriminare parecchio: ha sprecato due minibreak cedendo 8-6. In finale la partita più attesa dagli appassionati, sperando che Djokjovic sia in condizioni ottimali. Partita in cui, comunque, Jannik Sinner, n.1 del mondo alla sua ottava finale nel 2024 (ne ha vinte 6 perdendo solo l’ultima, a Pechino, contro Alcaraz), parte favorito.