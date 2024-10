Kyrgios vuol ritornare, a dicembre sarà in campo ad Abu Dhabi

Nick Kyrgios tornerà in campo ad Abu Dhabi a dicembre con l'obiettivo di vincere un torneo Slam e "mettere a tacere" i suoi detrattori. L'ex numero 13 del mondo ha giocato solo una partita di singolare nell'ATP Tour negli ultimi due anni a causa di infortuni al ginocchio, piede e polso. Nonostante abbia ripetutamente accennato al ritiro, Kyrgios ha annunciato al programma Code Sports di News Corp che tornerà per il torneo esibizione della World Tennis League a dicembre, per poi tentare la fortuna agli Australian Open a gennaio. «Torno perché c'è qualcosa che mi costringe a giocare», ha detto il tennista, noto anche per i suoi scatti d'ira in campo. Kyrgios ha sottolineato di aver battuto quasi tutti i suoi avversari, di essere arrivato in finale in uno Slam, di aver vinto un titolo di doppio in uno Slam, diversi titoli singolari e di aver guadagnato molto. Ora, il suo unico obiettivo è vincere uno Slam, ritenendo che sia l'unica cosa che potrebbe finalmente far tacere le critiche. Kyrgios ha anche lavorato come commentatore durante la sua assenza dai campi da tennis.