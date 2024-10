Six Kings Slam, Sinner batte ancora una volta Djokovic e vola in finale

Jannik Sinner conquista la finale nel Six Kings Slam, la ricchissima esibizione a Riad, in Arabia Saudita. Il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp, si è imposto in semifinale su Novak Djokovic in tre set, 6-2 6-7 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. "Abbiamo giocato la finale a Shanghai pochi giorni fa e siamo entrambi un pò stanchi, ma abbiamo cercato di rimanere lì. Grazie a tutto il pubblico per essere venuto ed averci sostenuto, è il motivo per cui siamo qui - ha detto Sinner a fine match - Tutti e due abbiamo cercato di alzare il nostro livello, migliorare, l’abbiamo presa seriamente. Vediamo cosa succederà sabato, speriamo sia una bella partita. Sono contento di avere un’altra chance, non mi sento benissimo ma farò del mio meglio, stiamo cercando di dare un bello spettacolo al pubblico". Sinner affronterà in finale, sabato, il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal.