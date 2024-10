Formula 1, Gp Usa: Verstappen in pole nella sprint, terzo Leclerc

Max Verstappen partirà davanti a tutti nella sprint del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno in programma sul circuito di Austin. L’olandese della Red Bull piazza la zampata vincente all’ultimo respiro con il tempo di 1'32"833. Beffato per appena 12 millesimi George Russell (Mercedes), che lo affiancherà in prima fila mentre scatterà dalla terza casella in griglia Charles Leclerc, che con la sua Ferrari accusa 226 millesimi di ritardo da Verstappen. Quarto Lando Norris (McLaren), quinto Carlos Sainz (Ferrari, +0"256), quindi Nico Hulkenberg (Haas) mentre partirà dalla quarta fila Lewis Hamilton, solo settimo con l’altra Mercedes. Ottavo Kevin Magnussen (Haas), chiudono la Top Ten Yuki Tsunoda (RB) e Franco Colapinto (Williams). Delude Oscar Piastri, eliminato nel Q1 e domani in 16esima posizione con la McLaren.

Questa la griglia di partenza della gara Sprint del Gran Premio degli Usa, in programma sui 19 giri del circuito di Austin, 19° appuntamento del Mondiale di Formula 1: 1a fila

1. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'32"833

alla media di 213,790 km/h

2. George Russell (Gbr) Mercedes 1'32"845 2a fila

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'33"059

4. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'33"083 3a fila

5. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1'33"089

6. Nico Hulkenberg (Ger) Haas 1'33"183 4a fila

7. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'33"378

8. Kevin Magnussen (Den) Haas 1'33"398 5a fila

9. Yuki Tsunoda (Jpn) RB 1'33"802

10. Franco Colapinto (Arg) Williams 1'34"406

11. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1'34"244 12.

12. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1'34"363

13. Lance Stroll (Can) Aston Martin no time

14. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin no time

15. Liam Lawson (Nzl) RB no time

16. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'34"881

17. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1'34"917

18. Alexander Albon (Gbr) Williams 1'35"054

19. Valtteri Bottas (Fin) Kick Sauber 1'35"148

20. Guanyu Zhou (Chn) Kick Sauber 1'36"472