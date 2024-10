Formula 1 ad Austin, doppietta Ferrari da urlo: Leclerc davanti a Sainz. Sul podio anche Verstappen

Doppietta Ferrari sul circuito di Austin. Charles Leclerc ha vinto il GP degli Stati Uniti di Formula 1, davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. Terzo è giunto Max Verstappen. In realtà é stato Lando Norris a tagliare per terzo il traguardo, ma ha dovuto scontare 5 secondi di penalità inflittagli per una scorrettezza commessa nel sorpasso su Verstappen, alla curca 12 del 52/o giro. Il britannico della McLaren è così retrocesso al quarto posto, davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri. Sesto è giunto George Russell con la Mercedes, settima la Red Bull di Perez. Hulkenberg, Lawson e Colapinto hann o chiuso la Top-10.