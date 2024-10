Champions: Juve, non basta Perin: Tourè lancia lo Stoccarda. Bologna ko contro l'Aston Villa

Juventus-Stoccarda 0-1

Marcatore: 47' st Touré.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 7.5; Savona 5.5 (10' st Cambiaso 5.5), Danilo 5, Kalulu 5.5, Cabal 6; Thuram 6 (45' st Rouhi sv), McKennie 5.5 (10' st Locatelli 5.5); Conceicao 5 (10' st Weah 6.5), Fagioli 5.5, Yildiz 5; Vlahovic 4.5 (24' st Adzic 5.5). In panchina: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta 5.5.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel 6; Vagnoman 6, Rouault 6.5, Chabot 6.5, Mittelstadt 6; Atakan Karazor 6, Stiller 6; Millot 6.5, Undav 6 (29' st Rieder sv), Leweling 6; Demirovic 6 (17' st Tourè 6.5). In panchina: Bredlow, Seimen, Al-Dakhil, Keitel, Kratzig, Stenzel, Chase, Malanga. Allenatore: Hoeness 6.5.

ARBITRO: Eskas (Nor) 6.

NOTE: cielo sereno, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Demorovic, Rouault, Danilo. Espulso Danilo al 39' st per doppia ammonizione. Angoli: 10-4 per lo STOCCARDA. Recupero: 1'; 7'

È arrivata la prima sconfitta stagionale per la Juve, allo Stadium passa lo Stoccarda al 92'. Per tutta la sfida, però, i tedeschi legittimano la vittoria, sbagliano anche un rigore e sbattono più volte su un super Perin, ma alla fine Touré regala i primi tre punti di questa Champions. Thiago Motta perde Douglas Luiz durante il riscaldamento per un leggero fastidio muscolare e lancia Thuram dal 1' con Fagioli, mentre McKennie si alza sulla linea di trequarti con Conceicao e Yildiz alle spalle di Vlahovic. In difesa si rivede Danilo e viene confermato Cabal, con Cambiaso a riposo in vista del derby d’Italia contro l’Inter. Hoeness sceglie Demirovic come unica punta e fa guidare il quartetto arretrato da Chabot, vecchia conoscenza italiana per il suo passato tra Spezia e Samp. I due allenatori avevano rilevato un grande obiettivo alla vigilia, «Sarà curioso vedere chi si prenderà il pallino del gioco» dicevano praticamente in coro. E ce la fa lo Stoccarda, che già dopo tre minuti trova la porta con un tiro di Mittelstadt controllato da Perin. I tedeschi continuano a riconquistare subito il pallone e si propongono in avanti, Vagnoman non inquadra lo specchio ma al 28' vanno ad un passo dal vantaggio: filtrante di Millot, movimento di Demirovic alle spalle di Danilo e Kalulu e destro che viene deviato miracolosamente sul palo da Perin. E serve anche un’altra gran parata con la mano di richiamo dell’estremo difensore per alzare in corner il tentativo aereo di Undav. E la Juve? La manovra dei bianconeri non funziona, Conceicao e Yildiz vengono braccati dai rispettivi dirimpettai e Vlahovic è lasciato troppo solo. Così, l'unico tentativo è una punizione di Fagioli dalla distanza che si spegne sul fondo. Durante il primo tempo, i tifosi tedeschi si prendono gli applausi per lo striscione a sostegno delle popolazioni alluvionate: «Romagnoli così come emiliani, non mollate mai». La ripresa si apre con il vantaggio immediato dello Stoccarda, ma l’arbitro Eskas ravvisa un fallo di mano nel controllo di Undav e annulla tutto. Thiago corre ai ripari e sceglie di cambiarne tre, con Weah, Locatelli e Cambiaso al posto di Conceicao, McKennie e Savona. La Juve non si scuote, Perin si conferma migliore in campo in assoluto con altri due grandi interventi su Demirovic e Millot. I tentativi (murato) di Thuram e (centrale) di Yildiz caricano lo Stadium, al 68' Vlahovic viene richiamato in panchina ed entra Adzic. Yildiz viene anticipato a due passi dalla linea di porta da una diagonale difensiva perfetta di Vagnoman, ma sul capovolgimento di fronte Danilo viene ammonito e sulla punizione seguente alza troppo la gamba su Rouault: Eskas ha bisogno del Var per assegnare il rigore ed estrarre il secondo giallo per il brasiliano, Perin si esalta anche dal dischetto e respinge il tiro di Millot. L’arbitro concede sette minuti di recupero, al 92' Touré si infila tra i difensori bianconeri e questa volta trova la rete, facendo esplodere i duemila tifosi tedeschi. La Juve tenta un disperato assalto finale, ma Nubel non deve compiere nessuna parata. È festa tedesca allo Stadium, è il primo tonfo per Thiago: domenica con l’Inter servirà tutta un’altra prestazione.