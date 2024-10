Atp 500 di Vienna, Musetti in rimonta batte Zverev: è in semifinale. Berrettini sconfitto da Khachanov: eliminato

Lorenzo Musetti in semifinale nell’"Erste Bank Open» sul veloce indoor della Wiener Stadthalle di Vienna. Il 22enne di Carrara, numero 17 Atp e sesta testa di serie, dopo aver vinto nettamente il derby tricolore contro Sonego e aver beneficiato negli ottavi del forfait per influenza del francese Monfils, si è imposto sul tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking e primo favorito del seeding, con il punteggio di 2-6, 7-6 (5), 6-4. In semifinale Musetti sfiderà il britannico Jack Draper, settima testa di serie, che ha battuto il ceco Tomas Machac 6-3, 3-6, 6-1.

Matteo Berrettini non ce l’ha fatta a raggiungere le semifinali del torneo Atp 500 'Erste Bank Open', con un montepremi di 2.470.310 euro e che si sta svolgendo sul veloce indoor della Wiener Stadthalle di Vienna. A battere il tennista romano per 6-1 6--4 è stato il russo Karen Khachanov, n. 24 del ranking, che quindi passa in semifinale, dove se la vedrà con il vincitore del confronto tra l’australiano Alez De Minaur e il ceco Jakub Mensik.