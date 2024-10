Atp Vienna, Musetti si ferma in semifinale: l'azzurro ko con Draper

Lorenzo Musetti è stato eliminato in semifinale nel torneo Atp di Vienna. Il tennista toscano è stato sconfitto in due set dal britannico Draper (numero 18 del mondo) in due set: 6-2, 6-4.

Bronzetti ko in semifinale

Niente finale per Lucia Bronzetti al "Guangzhou Open". La tennista azzurra ha ceduto alla statunitense Caroline Dolehide in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(9), dopo aver mancato quattro match point nel tie-break decisivo. Nella sua seconda finale in carriera Dolehide affronterà, nel Wta 20 cinese, Olga Danilovic, figlia dell’ex stella del basket (e idolo dei tifosi della Virtus Bologna) Predrag Danilovic.