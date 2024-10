MotoGP, Sprint di Buriram: Bastianini sorprende tutti e vince su Martin e Bagnaia

Un Enea Bastianini imprendibile ha vinto la Sprint Race in Thailandia, sorprendendo tutti in una partenza caotica. Il pilota della Ducati ufficiale ha chiuso i 13 giri della gara breve davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia, che si stanno giocando il titolo della MotoGP.

Grazie a questo risultato lo spagnolo ha guadagnato altri due punti nella classifica del mondiale piloti sul torinese (ora a -22). Un vantaggio che permette a Martin di arrivare anche secondo in tutte le cinque gare che mancano di qui a fine stagione e vincere comunque il mondiale.

Quarto è giunto Marc Marquez seguito dal fratello Alex, quindi Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, a completare l’ennesima prova di forza Ducati, che ha piazzato le sue otto moto nelle prime otto posizioni. Brad Binder (KTM) e Fabio Quartararo (Yamaha), hanno completato la Top-10.

Al via dalla pole - ottenuta con il tempo di 1'28"700, record di Buriram, che lasciava presagire ben altra prestazione - Bagnaia é parso subito a disagio. Viste le qualifiche di poche ore prima «pensavo di essere più competitivo. Ma c'é stato un comportamento diverso delle gomme, forse per la temperatura - ha chiarito poi - Dobbiamo decidere cosa fare, ma nulla che non si possa risolvere per domani. Per fortuna ho perso solo 2 punti" ha concluso. Come lui, anche Martin è arrivato largo alla prima curva, dopo aver rischiato di tamponare Marc Marquez, finendo da secondo a quinto. Bastianini ha approfittato della situazione per superare il compagno di scuderia e prendersi la prima posizione, che non ha più mollato, aggiudicandosi la seconda Sprint del 2024, dopo quella in Gran Bretagna ad agosto.