Il Napoli non si ferma: Lukaku e Kvara affondano il Milan. Conte non molla la presa

Milan-Napoli 0-1

RETI: 5' pt Lukaku, 43' pt Kvaratskhelia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Emerson Royal 5 (17' st Pulisic 5.5), Thiaw 5, Pavlovic 5, Terracciano 5.5; Fofana 5, Musah 5; Chukwueze 6, Loftus-Cheek 5 (42' st Camarda sv), Okafor 5 (17' st Leao 6.5); Morata 5.5. In panchina: Sportiello, Torriani, Tomori, Calabria, Bartesaghi, Jimenez, Zeroli, Liberali. Allenatore: Fonseca 5.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Buongiorno 6, Olivera 7; Anguissa 6.5 (49' st Zerbin sv), Gilmour 6.5 (49' st Folorunsho sv), McTominay 6.5; Politano 6 (24' st Mazzocchi 6), Lukaku 7.5 (32' st Simeone sv), Kvaratskhelia 7.5 (32' st Neres sv). In panchina: Caprile, Contini, Turi, Juan Jesus, Marin, Ngonge, Raspadori. Allenatore: Conte 7.

ARBITRO: Colombo di Como 5.5.

NOTE: cielo coperto; terreno di gioco in buone condizioni. Ammonito: Olivera. Angoli: 5-1 per il Milan. Recupero: 1'; 6'.

Un Milan ampiamente rimaneggiato viene sconfitto in casa dal Napoli per 2-0. Sono le reti nel primo tempo di Lukaku e Kvaratskhelia a decidere il match in favore degli ospiti, che ottengono il quinto successo di fila e volano sempre più in vetta alla classifica della Serie A. Ai partenopei di Antonio Conte bastano 5 minuti per passare in vantaggio: Anguissa verticalizza per Lukaku, che si infila troppo facilmente tra i due centrali avversari, resiste al ritorno di Pavlovic e trafigge Maignan con il mancino. I rossoneri rispondono al 18', quando Musah ci prova con un destro a giro che esce di un soffio alla sinistra di Meret. Due minuti dopo è Chukwueze a tentare un mancino dalla lunga distanza, con Meret che respinge in tuffo. Al 27', i partenopei perdono un pallone sanguinoso al limite della loro area, Musah si inserisce ma sbaglia clamorosamente il controllo di palla e pochi passi dal portiere e l’occasione sfuma. In uno dei momenti di massima spinta per i padroni di casa, arriva però il 2-0. È il 43' quando Kvaratskhelia prende palla sulla sinistra, rientra sul destro sfruttando un raddoppio troppo morbido di Fofana e scaglia una conclusione a giro sul palo lontano sul quale Maignan non riesce ad arrivare. È il gol che manda le due squadre negli spogliatoi.