MotoGp, in Malesia Bagnaia va forte: primo nelle libere

Francesco Bagnaia è il più veloce nelle prove libere di apertura del potenzialmente decisivo MotoGP in Malesia a Sepang, con il rivale per il titolo Jorge Martin sesto. Lo spagnolo Martin ha 17 punti di vantaggio sul campione in carica italiano Bagnaia nella corsa al titolo, con solo un weekend di gara rimasto dopo la Malesia.

Dopo la pioggia torrenziale al mattino in una Sepang calda e umida, i piloti hanno aspettato fino agli ultimi minuti della sessione di prove prima di correre.

Il due volte campione in carica Bagnaia ha sparato un colpo di avvertimento per la gara sprint di sabato e il Gran Premio di domenica con un tempo sul giro di testa di 1 min 58.795 secondi sulla sua Ducati. Era facilmente davanti a Maverick Vinales al secondo posto, 0.743 secondi dietro, con Marco Bezzecchi terzo.

Martin della Pramac Ducati, che può matematicamente aggiudicarsi il suo primo titolo mondiale questo weekend, è stato il sesto più veloce con un tempo di 2 minuti e 00,442 secondi con gomme più lente.

Andrea Iannone, al suo ritorno dopo una squalifica di quattro anni per doping, è stato nono. Bagnaia ha vinto il Gran Premio a Buriram, in Thailandia, la scorsa settimana, davanti a Martin, riducendo il vantaggio dello spagnolo.

La finale di stagione è prevista a Valencia tra due settimane, ma i piloti di punta tra cui Martin e Bagnaia hanno chiesto che l’evento venga spostato a causa del ciclone Dana che ha messo in ginocchio la città provocando oltre 150 vittime.