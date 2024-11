Gran Premio del Brasile: Lando Norris trionfa nella Sprint, Verstappen a rischio penalità. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Sainz

«Non so se sarei riuscito a superare Piastri senza lo scambio di posizioni, non sono orgoglioso di questa vittoria ma naturalmente abbiamo fatto un gran lavoro di squadra». Queste le parole di Lando Norris , pilota della McLaren , intervenuto in seguito alla vittoria conquistata nella sprint race del Gran Premio del Brasile , sul circuito di Interlagos .

Max Verstappen , terzo nella gara Sprint del Gran Premio del Brasile , è al momento sotto investigazione e potrebbe subire una penalità. Il campione del mondo in carica è stato infatti notato per aver infranto il delta time cercando di sorpassare Piastri in regime di Virtual Safety Car . Alle 19 sono in programma le qualifiche per la pole position .

«Non sono molto fiero di questa vittoria, ma abbiamo lavorato bene come team e ringrazio Piastri, che meritava la vittoria - ha spiegato il britannico - abbiamo un gran passo e sono ottimista sia per le qualifiche che per la gara di domani. Non so se potessi superare Piastri in maniera normale. Mi sentivo un po' più veloce ma non avevo margine per il sorpasso. È difficile la gestione in gare sprint come quella di oggi».

In quanto a Oscar Piastri, a fine sprint ha commentato: «Abbiamo tanto potenziale sia per la qualifica che per la gara di domani, anche se la pista è stata molto difficile da affrontare, con diversi dossi e traiettorie molto strette». Il pilota della McLaren, intervenuto in seguito al secondo posto conquistato nella sprint race del Gran Premio del Brasile, sul circuito di Interlagos, ha poi aggiunto: «La pista con tanti dossi è stata complicata, con una traiettoria estremamente stretta - ha commentato l’australiano - Una grande giornata per il team, con tanti punti conquistati. Abbiamo potenziale anche per la gara di domani, sono ottimista per quanto riguarda il passo, anche se Ferrari e Verstappen sono apparsi altrettanto veloci. Si tratta comunque di una situazione promettente per noi».