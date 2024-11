MotoGp: un super Bagnaia vince e ci crede, Martin resta a +24. Il mondiale si decide a Barcellona

Reduce dal sanguinoso 'zero' di ieri nella Sprint Race, Francesco Bagnaia vince il Gran Premio della Malesia restando aggrappato con le unghie e con i denti alle ultime speranze di rimonta Mondiale . Pecco fa ciò che gli serviva, ma il rivale Jorge Martin limita sensibilmente i danni tagliando il traguardo da secondo e mantenendo 24 punti di vantaggio in classifica, quando ormai mancano solo un’altra Sprint e un altro Gp alla fine della stagione (quasi sicuramente si correrà il 17 novembre a Barcellona dopo che Valencia ha dovuto annullare il suo Gp per l’alluvione).

L’ex ducatista è quello che ha la peggio e resta pericolosamente a terra per qualche minuto, ma dopo la bandiera rossa e i soccorsi in pista si rimette sulle sue gambe facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.

La seconda partenza dalla griglia sorride nuovamente a Pecco, però 'Martinator' dimostra di non aver paura ingaggiando un duello al cardiopalma tra staccate, sorpassi e contro sorpassi che va avanti per qualche giro prima che Bagnaia prenda il largo e mantenga il vantaggio fino alla fine senza possibilità di replica.