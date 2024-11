Berrettini ha un nuovo preparatore atletico: è Ferrara, il collaboratore licenziato da Sinner per il caso Clostebol

Matteo Berrettini ha aggiunto al suo staff il preparatore atletico Umberto Ferrara, ex collaboratore di Jannik Sinner. Ferrara, licenziato da Sinner ad agosto dopo il caso Clostebol – per il quale Sinner era risultato positivo, ma è stato assolto in seguito – torna ora nel circuito accanto al tennista romano, ex top ten e finalista a Wimbledon nel 2021.

Ferrara, coinvolto nel caso per aver acquistato uno spray contenente la sostanza proibita poi usato per errore dal fisioterapista di Sinner, aiuterà Berrettini a recuperare la forma fisica dopo i numerosi infortuni che hanno segnato la sua carriera recente. Il nuovo ingresso nel team rappresenta per Berrettini un primo passo nella ricostruzione dello staff, dopo la recente separazione dal coach Francisco Roig.