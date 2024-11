Sinner contro Fritz per conquistare le Atp Finals: a Torino è tifo da stadio

Un anno dopo la finale persa con Novak Djokovic, è lo statunitense Taylor Fritz l'ultimo ostacolo per Jannik Sinner per conquistare le Atp Finals. L'azzurro ieri ha dominato Casper Ruud (6-1, 6-2) ed è volato in finale alle Atp Finals di Torino. L'altoatesino ha giocato una partita perfetta non dando respiro al norvegese. Uno strapotere assoluto per l'azzurro osannato dal pubblico che ha assistito al match sul campo in cemento indoor del capoluogo piemontese. In corso la finale tra Sinner e Fritz: il numero 1 del mondo ha già battuto l'americano nella seconda sfida giocata nel girone.