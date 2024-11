Coppa Davis, l'ultimo Nadal saluta per sempre il tennis: ko a sorpresa della Spagna contro l'Olanda

La Spagna esce a sorpresa ai quarti della Coppa Davis in svolgimento a Malaga. Decisivo è stato il doppio: Wesley Koolhof e Botic Van De Zandschulp hanno battuto 7-6 7-6 la coppia formata da Carlos Alcaraz e Marcell Granollers.

Nelle partite precedenti Rafa Nadal ha perso con Botic Van De Zandschulp mentre Alcaraz si era imposto su Tallon Griekspoor. Forte delusione del pubblico di casa. L’uscita della Spagna dal torneo rappresenta anche la fine della carriera di Rafa Nadal sul campo.

Addio, Rafa

Nadal ha vinto il suo primo titolo importante nel 2005 al suo primo Open di Francia, due giorni dopo aver compiuto 19 anni. Ha vinto il suo ultimo, il 14 Roland Garros, 17 anni dopo. Nadal ha accumulato 92 titoli ed è stato due volte medaglia d’oro olimpica nonostante abbia giocato in un’epoca che vantava anche Roger Federer e Novak Djokovic, gli altri due membri dei «Tre Grandi» dominanti del tennis per più di un decennio. Federer ha affrontato Nadal in 14 finali del Grande Slam vincendone solo quattro, lo svizzero ha concluso la sua carriera con 20 major, due in meno dello spagnolo. Lo stile di gioco fisico di Nadal ha avuto un impatto negativo: un infortunio lo ha escluso da almeno 11 eventi del Grande Slam. Ma lui continuava a reagire. Dopo che la seconda metà della sua stagione 2021 è stata spazzata via, è tornato per battere il record di Federer agli Australian Open 2022 e ha aggiunto un 22esimo major agli Open di Francia subito dopo il suo 36esimo compleanno. "Se non perdi, non puoi goderti le vittorie. Devi accettare entrambe le cose», ha detto Nadal