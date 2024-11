L'Italtennis trionfa alla BJK Cup: Slovacchia ko. La gioia di Paolini e Bronzetti: "Che orgoglio, è stata una stagione incredibile"

L’Italtennis femminile trionfa ancora, in un anno storico per la racchetta azzurra, alzando la Billie Jean King Cup, il massimo trofeo a squadre definito una sorta di 'Coppa Davis' femminile. Secco 2-0 alla Slovacchia, in una finale di Malaga senza storia: dopo il 6-2 6-4 di Lucia Bronzetti alla Hruncakova in meno di un’ora e mezza di gioco, è arrivato l’ancora più netto 6-2 6-1 di Jasmine Paolini contro la Sramkova, risultato che rende inutile la sfida del doppio.

Per le Azzurre, capitanate da Tathiana Garbin, è il quinto trionfo alla BJK Cup, 11 anni dopo l’ultima affermazione. Per l’Italia, , è il quinto successo nella manifestazione. "È incredibile, pazzesco. Davvero incredibile chiudere così con il titolo in Billie Jean King Cup, non ho parole" ha detto Jasmine Paolini dopo aver battuto Rebecca Sramkova e conquistato con le azzurre la Billie Jean King Cup. "Provo solamente a godermi ogni momento, perché è importante anche capire dove si è, capire che sono fortunata, mi sento fortunata a essere parte di questa squadra. Abbiamo vissuto una settimana incredibile e abbiamo portato il trofeo a casa. È andato tutto benissimo, sono contentissima per me e per tutto il team, non solo le ragazze ma per tutto lo staff e sono orgogliosa di averli sempre al mio fianco", ha aggiunto la campionessa azzurra.