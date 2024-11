Coppa Davis: Cerundolo batte Musetti e Sinner travolge Baez, Italia-Argentina si decide nel doppio

Nel primo singolare Lorenzo Musetti, numero 17 al mondo, è stato battuto dall’argentino Francisco Cerundolo, n.30 del ranking Atp, in due set con il punteggio di 6-4 6-1.

Netta vittoria, invece, di Jannik Sinner su Sebastian Baez nel secondo confronto di Italia-Argentina di Coppa Davis a Malaga: il n.1 del mondo si è imposto per 6-2 6-1. Ora la situazione tra le due nazionali è 1-1, per l’accesso alla semifinale sarà decisivo il doppio. Jannik Sinner e Matteo Berrettini in campo contro Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

«Era importante come partita, importante come vittoria, adesso ci sarà il doppio e vediamo cosa succede» ha detto Jannik Sinner, ai microfoni Rai, dopo aver battuto in due set Sebastian Baez e riportato in parità la sfida tra Italia e Argentina nel quarto di finale di Coppa Davis in corso sul veloce del «Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena» di Malaga. «E' stata una partita molto dura, sono contento di oggi, ho giocato bene, ed è stato bello tornare qui. Lo scorso anno è stato grande», ha aggiunto Sinner a fine match.