Doping: 6 anni di stop alla fondista keniana Emmaculate Anyango

L’atleta keniana Emmaculate Anyango, che a gennaio ha fatto registrare la seconda miglior prestazione mondiale sui 10.000 metri, è stata sospesa per sei anni per doping, ha annunciato l’Athletics Integrity Unit (AIU).

L’atleta 24enne è risultata positiva al testosterone e all’eritropoietina (EPO) in quattro occasioni tra febbraio e giugno 2024, ha dichiarato l’AIU in un comunicato. L’atleta era già stata sospesa provvisoriamente in ottobre. «L'AIU ha sospeso Emmaculate Anyango (Kenya) per sei anni a partire dal 26 settembre 2024 per la presenza e l’uso di una sostanza proibita. I suoi risultati sono annullati a partire dal 3 febbraio 2024», data del suo primo test positivo, si legge nel comunicato.

L’atleta conserva quindi il tempo stabilito a gennaio alla 10 chilometri di Valencia, quando è diventata la seconda atleta a infrangere la barriera dei 29 minuti (28:57), gara vinta dalla sua connazionale Agnes Jebet Ngetich, che ha frantumato il record mondiale della disciplina (28:46). Negli ultimi anni, il Kenya e i suoi specialisti delle gare di resistenza sono stati oggetto di numerosi casi di doping. Nell’aprile 2023, l’AIU, l’organismo indipendente responsabile dei test e delle indagini dal 2017, ha denunciato il doping su larga scala nel Paese.