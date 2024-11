F1: a Las Vegas fenomenale Russell, Mercedes in pole. Seconda la Ferrari di Sainz

Dopo aver dominato le prove libere per tutte e le tre sessioni, la Mercedes si prende anche la pole position nel Gran Premio di Las Vegas. Lo fa con un fenomenale George Russell, velocissimo per tutto il weekend grazie ad una Mercedes ritrovata spinta dalle basse temperature in pista. Non si ripete invece Lewis Hamilton, che sbaglia due giri su due e si troverà a partire dalla decima posizione con una vettura che poteva tranquillamente essere in prima fila. Gli errori del sette volte campione del mondo lanciano chi gli lascerà il posto in Ferrari il prossimo anno, ovvero Carlos Sainz. Con uno splendido ultimo giro lo spagnolo si prende la seconda posizione, precedendo un insospettabile Pierre Gasly, in stato di grazia con l’Alpine. Quarta posizione per l’altra Rossa di Charles Leclerc che lascia per sperare Maranello per un risultato buono in gara in chiave Mondiale Costruttori, visto anche il sabato deludente delle McLaren: Norris è sesto, alle spalle anche della Red Bull di Max Verstappen - finisse così domani il GP l’olandese della Red Bull sarebbe campione del mondo per la quarta volta - mentre Oscar Piastri è addirittura ottavo. Tra loro c'è la Racing Bulls dell’ottimo Tsunoda. Nona posizione infine per la Haas di Nico Hulkenberg. Perez, con la seconda Red Bull, è stato eliminato addirittura in Q1.

Qualifiche a Las Vegas 'macchiate' dal brutto incidente senza conseguenze per Franco Colapinto nel finale del Q2: l’argentino sterza in anticipo, perde il controllo della monoposto ad alta velocità uscendo dalla Curva 16 e finisce contro le barriere. Tremento l’impatto: pilota ok, ma Williams completamente distrutta. Mercedes imbattibile in tutte le sessioni di prove Libere e di qualifica a Las Vegas, e la conferma è arrivata anche in occasione della Q3, con la prima pole position stagionale di Russell dal suo GP di casa in Gran Bretagna. "Non pensavamo di avere questo passo, è incredibile che siamo tornati in pole e che siamo stati così veloci per tutto il weekend. Sapevo che il giro del Q3 sarebbe stato quello che contava e che non importava quello che avevo fatto prima - sorride sprizzando gioia da tutti i pori l’inglese della Mercedes - Ho avuto un piccolo spavento al mio primo tentativo, abbiamo dovuto cambiare l’ala anteriore e poi pensavo di non riuscire a tagliare il traguardo in tempo per evitare la bandiera, ma sono davvero molto contento e il fatto che siamo andati così veloci questo weekend è stata una vera sorpresa. Avevo fiducia in me stesso e sapevo che se avessi fatto un giro pulito sarebbe stato sufficiente per la prima fila, e fare anche la pole è incredibile. Ho fatto delle buone qualifiche di recente, ma - conclude Russell - ora dobbiamo convertirle in una vittoria. Correre a Las Vegas è fantastico, c'è una bellissima atmosfera la sera tardi e ora sono entusiasta per la gara».