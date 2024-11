Finale di Coppa Davis, l'Italia sfida l'Olanda: Berrettini apre con Van de Zandschulp

Ci siamo!!! E' tutto pronto per il secondo assalto di fila alla Coppa Davis. Dopo il successo dello scorso anno gli azzurri si giocheranno l'insalatiera contro l'Olanda. Nel primo singolare Berrettini contro Van de Zandschulp, mentre dopo scenderanno in campo Sinner e Griekspoor. In caso di parità dopo i due singolari, spazio al doppio Bolelli/Vavassori- Koolhof/Van de Zandschulp. C'è un incrocio recentissimo fra Matteo e l'olandese: è il match dello scorso 25 settembre a Tokyo, sul cemento. L'azzurro si è imposto 6-3, 6-4. In precedenza altre vittorie del tennista romano: spicca quella al secondo turno di Wimbledon 2021, l'edizione segnata dalla cavalcata dell'azzurro fino alla finalissima persa contro Djokovic. Quell'anno Berrettini ha vinto 6-3, 6-4, 7-6 contro l'olandese. Gli azzurri di Filippo Volandri a caccia del terzo trionfo dopo quelli del 1976 e dello scorso anno. Di fronte gli Oranje, già battuti (2-1) a Bologna nella fase eliminatoria