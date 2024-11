Il trionfo in Coppa Davis, Sinner: "Mai nulla scontato, bel 2024 ma con difficoltà". Berrettini: "Dedicato a me"

«Questa vittoria vuol dire tanto per tutti noi. Siamo riusciti a difendere il titolo del 2023 e siamo tutti molto contenti». Così Jannik Sinner, ai microfoni di RaiSport, dopo il successo dell’Italia nella finalissima della Coppa Davis 2024. «Mai nulla è scontato. Siamo strafelici, ripeto. E’ stata un’annata intensa», ha aggiunto l’altoatesino. «Ci tenevo tanto a concludere così questa stagione. Sicuramente con Matteo Berrettini siamo un’altra squadra, ancora più forte. Tutti comunque hanno fatto un grande lavoro, compresi Musetti, Bolelli e Vavassori. Un voto a questo 2024? Io e il mio team abbiamo gestito alla grande questa stagione, è stato un anno con tante emozioni, ma anche con tante difficoltà, con nulla di scontato. Ora vediamo come va il 2025».

«E' stata una vittoria sofferta, voluta, desiderata tanto. Grazie a tutti i miei compagni, sento un’emozione grandissima». Così Matteo Berrettini ai microfoni di Rai Sport dopo la premiazione che ha "incoronato" l’Italia vincitrice della Davis 2024. «La Coppa è pesante - dice ancora Berrettini - si "smontava" e non volevamo romperla. Ma è pesante in tutti i sensi, ogni partita l’abbiamo vissuta intensamente, con l’Australia è stata una sfida durissima ma siamo un gruppo forte». «Sono superfelice - dice -, è uno dei miei successi più belli, lo dedico alla mia famiglia e a me stesso: ho fatto scelte difficili e non ho mai mollato».