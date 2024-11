Jannik Sinner "mostruoso": chiude il 2024 con il 92,4% di successi. Ecco chi ha fatto meglio nella storia

Sinner pazzesco. Il numero 1 al mondo chiude l'anno e la manda in soffitta come una delle migliori stagioni di tutti i tempi nell’era Open. Con la vittoria contro Tallon Grieskspoor, nella finale di Coppa Davis a Malaga, il numero uno del mondo è arrivato a 73 partite vinte in un anno, con sole 6 sconfitte, con un incredibile 92,4% di successi, raggiungendo così la nona prestazione all time, di un nulla dietro il Federer 2004 (74-6, 92,50%), anno in cui anche lo svizzero diventò n. 1 del mondo per la prima volta, rimanendoci 237 settimane di fila. In tutta la storia solo 6 giocatori hanno fatto meglio di Sinner da questo punto di vista in una singola stagione: McEnroe, Connors, Borg, Djokovic Federer e Lendl. Il record è rappresentato dal mitico 1984 di John McEnroe che rimane, ad oggi, l’anno con la percentuale più alta di vittorie, il 96,47%, frutto di 82 successi e soltanto 3 sconfitte.