Lukaku affonda la Roma, il Napoli si riprende la vetta della classifica

Napoli-Roma 1-0

Marcatore: 9' st Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Buongiorno 6, Olivera 6; Zambo-Anguissa 6.5 (41'st Folorunsho sv), Lobotka 6, McTominay 6.5; Politano 5.5 (41'st Mazzocchi sv), Lukaku 6.5 (33'st Simeone sv), Kvaratskhelia 5.5 (22'st Neres 6). In panchina: Contini, Caprile, Juan Jesus, Marin, Spinazzola, Gilmour, Zerbin, Ngonge, Raspadori. Allenatore: Conte 6.

ROMA (4-4-1-1): Svilar 6; Celik 5.5 (33'st Abdulhamid sv), Mancini 6.5 (43'st Dybala sv), N'Dicka 6, Angelino 5.5; El Shaarawy 5 (1'st Hummels 5.5), Koné 6.5, Cristante 6.5, Pisilli 5.5 (33'st Dahl sv); Pellegrini 5.5 (1'st Baldanzi 5.5); Dovbyk 6. In panchina: Marin, Ryan, Sangaré, Paredes, Soulé, Le Fèe, Zalewski. Allenatore: Ranieri 6.

ARBITRO: Massa di Imperia 5.5.

NOTE: Ammoniti: N'Dicka, Pisilli, Cristante. Angoli: 8-2 per il Napoli. Recupero: 0'; 3'.

Dopo la sconfitta con l’Atalanta e il pareggio con l’Inter, il Napoli torna a vincere battendo la Roma in un’altra sfida di cartello. Allo Stadio Maradona finisce 1-0 grazie alla rete al 54mo dell’attesissimo ex Lukaku: il belga trova la zampata vincente e regala agli azzurri il successo che gli permette di tornare in vetta. La squadra di Antonio Conte infatti contro sorpassa in un colpo solo proprio Atalanta, Inter e Fiorentina salendo a 29 punti, mentre la prima di Claudio Ranieri al ritorno in giallorosso si trasforma in un ko, il terzo di fila in campionato.

Pronti via e dopo neanche due minuti di gioco i partenopei hanno subito la chance per sbloccare, ma Kvaratskhelia la sciupa di testa da due passi sul cross di Di Lorenzo. Immediata la risposta dei capitolini che arrivano alla conclusione dal limite con Pellegrini, impreciso però con il destro. Al 12' tonano a bussare i padroni di casa: Politano parte da destra e si accentra per liberare il solito mancino a giro, pericolosissimo ma fuori bersaglio.

A ridosso della mezz'ora invece è bravo Svilar a chiudere bene lo specchio della porta sul diagonale di McTominay, molto velenoso da posizione defilata. Tra fine primo tempo e l’inizio del secondo la squadra di Conte continua a premere alla ricerca del vantaggio, trovandolo meritatamente al 54mo: il protagonista è l’ex Lukaku, che indovina la zampata sotto porta su assist perfetto di Di Lorenzo.

La Roma non ci sta e qualche minuto più tardi crea la propria più grande occasione, fallita dal neo entrato Baldanzi che calcia alle stelle da ottima posizione sul tocco di Angelino. Ancor più ghiotta invece la palla che avrebbe a disposizione al 66mo Dovbyk, indirizzata clamorosamente contro la traversa a due passi da Meret. Nel finale non succede granchè, i partenopei difendono con ordine il vantaggio e si mettono in tasca una vittoria importante, sfiorando anche il raddoppio proprio negli ultimi secondi con Neres.