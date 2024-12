Bove verso le dimissioni, gli impianteranno un defibrillatore sottocutaneo: ma potrà giocare in Italia ma all'estero sì

Edoardo Bove, ricoverato presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell'Ospedale Careggi di Firenze, si avvia verso le dimissioni previste per la prossima settimana, salvo complicazioni post-operatorie. Il giovane centrocampista della Fiorentina ha accettato la decisione di impiantare un defibrillatore sottopelle, scelta che gli impedirà di continuare a giocare in Serie A a causa delle normative italiane. Tuttavia, potrà riprendere la carriera calcistica in un campionato estero, una volta completata la riabilitazione. Intanto, il ritorno a una vita normale sarà più rapido, con la Fiorentina e la sua famiglia che lo supportano in questo delicato percorso