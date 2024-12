Napoli al tappeto, colpo Lazio con Isaksen. E l'Atalanta è in vetta alla classifica

Napoli-Lazio 0-1

RETE: 34' st Isaksen.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5.5, Buongiorno 6, Olivera 5; McTominay 6 (37' st Raspadori sv), Lobotka 6 (37' st Gilmour sv), Anguissa 6.5 (47' st Folorunsho sv); Politano 5.5 (31' st Neres 5.5), Lukaku 5 (47' st Simeone sv), Kvaratskhelia 5.5. In panchina: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Ngonge, Spinazzola. Allenatore: Conte 5.5.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6; Marusic 6 (47' st Gigot sv), Gila 6.5, Romagnoli 6.5 (16' st Patric 6), Nuno Tavares 6.5; Dele-Bashiru 7, Guendouzi 6.5; Isaksen 7 (47' st Lazzari sv), Dia 5 (27' st Noslin 6.5), Zaccagni 5.5; Castellanos 5 (27' st Pedro 5). In panchina: Mandas, Furlanetto, Bordon, Castrovilli, Tchaouna. Allenatore: Baroni 6.5.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

NOTE: Serata piovosa; terreno di gioco appesantito dalla pioggia. Ammoniti: Dia, Guendouzi, McTominay, Rrahmani, Castellanos. Angoli: 6-2 per il Napoli. Recupero: 2'; 6'. Il Napoli cade ancora in casa, dopo l'Atalanta la Lazio che nelle ultime stagioni è la bestia nera del Maradona. E cambia la classifica: ora in testa c'è Gasperini, che con la Dea è in piena corsa per lo scudetto. Baroni invece si gode una Lazio a pieno regime, ora terza pari punti con Fiorentina (all’ottava vittoria di fila) e Inter, mentre Juve e Milan perdono terreno, Comunque sia, in vetta è un’avvincente corsa a cinque: ora Atalanta 34, Napoli 32, Inter, Fiorentina e Lazio 31. E al prossimo turno Lazio-Inter.

Seconda vittoria in pochi giorni per i capitolini contro gli azzurri, che dopo esser usciti di scena dalla Coppa Italia perdono anche la vetta della classifica della Serie A, a vantaggio dell’Atalanta. I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, con un insidioso cross sul primo palo di McTominay che però viene respinto in corner da Provedel. Al 15' arriva la risposta dei biancocelesti con una conclusione di Nuno Tavares, su cui è decisiva una deviazione di Politano. I ragazzi di Marco Baroni iniziano ad aumentare il ritmo e al 20' si rendono pericolosi con un tiro di Isaksen, mandato in calcio d’angolo da Meret. Due minuti più tardi è un colpo di testa di Castellanos a creare affanno nella retroguardia azzurra, ma il direttore di gara Colombo ferma tutto per un fallo su Di Lorenzo. Dopo un momento di difficoltà, il Napoli si riaffaccia nell’area di rigore avversaria con le conclusioni di Anguissa e Politano, che però risultano imprecise. In pieno recupero del primo tempo Kvaratskhelia ci prova dalla distanza ma sfiora l’incrocio dei pali.