Scherma: poker d'oro nel fioretto, gli azzurri trionfano in Coppa

L’Italia del fioretto è davvero inarrestabile sia tra le donne che tra gli uomini. Nel fine settimana asiatico, le fiorettiste e i fiorettisti italiani hanno messo insieme un fantastico poker d’oro. L’ultimo trionfo quello di oggi della squadra maschile nella tappa di Coppa del mondo a Takasaki in Giappone che ha chiuso, per l’anno solare 2024, le gare del circuito mondiale. Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi, in finale hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45 a 36. Per gli azzurri si tratta del secondo successo dopo quello ottenuto due settimana fa a Tunisi nella tappa d’esordio. In precedenza l’Italia aveva superato agli ottavi di finale l’Ucraina (45-33), ai quarti la Corea del Sud (45-23) e in semifinale la Francia (45-27). Nella gara individuale del giorno prima, oro per Foconi e argento per Macchi. Inno di Mameli risuonato due volte anche a Busan (Corea del Sud) per la Coppa femminile grazie ai trionfi di Elena Tangherlini (bronzo per Anna Cristino) e della squadra composta dalle due medagliate individuali ma anche dalla capitana Arianna Errigo e Martina Favaretto. «Mandiamo in archivio un weekend sicuramente molto soddisfacente per il fioretto azzurro, sia a livello maschile che femminile, considerando che siamo stati capaci di conquistare quattro ori, un argento e un bronzo in quattro gare - ha commentato dal Giappone, il commissario tecnico Stefano Cerioni -. Sono molto felice soprattutto per i successi nelle prove a squadre con formazioni rinnovate che ci fanno davvero ben sperare per il futuro».