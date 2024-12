Frattura composta al femore, operato l'ex campione di tennis Nicola Pietrangeli

In seguito ad un piccolo incidente domestico, Nicola Pietrangeli ha sofferto di una frattura composta al femore della gamba destra. Lo rende noto la Federazione italiana tennis e padel. Ieri l’ex campione, 91 anni, è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma. "L'operazione è andata bene. Nicola sta bene, l'umore è alto - si legge in un breve comunicato della Fitp - Nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione. A Nicola, simbolo del tennis italiano, va il nostro abbraccio e il più grande in bocca al lupo". Pietrangeli dovrebbe essere dimesso dall’ospedale tra circa dieci giorni