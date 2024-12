Velasco e De Giorgi confermati alla guida dell'Italvolley. Julio: "L'oro a Parigi delle donne non compensa quello mancato dagli uomini"

Ora è ufficiale, Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco hanno firmato il rinnovo di contratto come commissari tecnici rispettivamente dell’Italia maschile e femminile di pallavolo. La firma sui contratti è arrivata direttamente sul palco durante la conferenza stampa nel corso degli «Stati generali della Pallavolo» a Milano, con il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi che ha firmato entrambi i contratti prima che venissero controfirmati dai due tecnici. "Con i contratti arriveremo fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028", ha spiegato lo stesso Manfredi.

Velasco: "L'argento di Atlanta con i maschi la medaglia meno festeggiata della storia"

«La medaglia d’oro olimpica vinta quest’anno con la squadra femminile - ha detto Velasco - non compensa quella non vinta con gli uomini, nessuna cosa compensa un’altra. La nazionale maschile mi ha dato tanta soddisfazione, l’argento di Atlanta 1996 è la medaglia meno festeggiata della storia ed è una cosa che mi ha fatto arrabbiare allora e continua a farmi arrabbiare oggi. In Italia abbiamo tanti pregi ma non abbiamo quelli di valorizzare ciò che abbiamo». «In Italia vincere non conviene, se uno vince poi è sempre condannato a vincere. Se arriva secondo gli si chiede 'come mai avete perso?'. Questa medaglia d’oro non mi compenserà mai ma sono molto fiero di avere avuto quell'argento. E sono anche molto fiero che quella squadra dopo aver perso non ha dato colpa a nessuno, siamo stati zitti. È un messaggio che quella squadra ha dato e che dovrebbe essere un elemento di educazione per le nuove generazioni».