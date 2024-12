Il mondo della pallavolo italiana in lutto: addio a coach Daniele Bagnoli

Il mondo della pallavolo italiana è in lutto. E’ venuto a mancare oggi Daniele Bagnoli: uno degli allenatori più vincenti del volley italiano a livello di club. Nato a Mantova il 25 ottobre 1953, Bagnoli ha scritto molte pagine storiche dellla pallavolo italiana, legando la sua carriera in particolare alle squadre di Modena, Roma e Treviso con le quali in totale ha vinto 8 scudetti, primato condiviso con Franco Anderlini. Nel corso della sua lunga carriera il tecnico mantovano ha fatto parte anche dello staff delle nazionali azzurre e per un breve periodo ha allenato anche la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella stagione 2018-19.

«Apprendiamo con commozione la scomparsa di Daniele, un tecnico che lascia una grande grande eredità alla pallavolo italiana, e che con il suo lavoro ha contribuito in maniera importante alla crescita del nostro movimento. Da parte mia e della Federazione Italiana Pallavolo posso solo esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia» ha commentato il presidente Giuseppe Manfredi. Insieme al numero uno della FIPAV, i vicepresidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi, il segretario generale Stefano Bellotti e il Consiglio Federale inviano alla famiglia di Daniele sincere condoglianze.