Milan, è ufficiale: Fonseca esonerato

Ora è ufficiale. Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Milan. «AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca - si legge nella nota del club - dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro».

«Sì è vero, sono uscito dal Milan. E' la vita. La mia coscienza è calma, ho fatto tutto il possibile»: aveva anticipato con un sorriso amaro Fonseca dalla macchina, all'uscita da San Siro, ai microfoni di Sky, confermando di fatto di essere stato esonerato dai dirigenti del Milan.