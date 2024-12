L'anno magico di Nadia Battocletti: l'azzurra trionfa a Bolzano e chiude al meglio un 2024 storico

Nadia Battocletti chiude il suo 2024 magico trionfando nella 'BOclassic' di Bolzano. Nella 5 chilometri del tradizionale evento del pomeriggio di San Silvestro nelle strade del centro storico del capoluogo altoatesino, quest’anno giunto alla 50esima edizione, l’azzurra ha vinto al termine di una gara appassionante che l’ha vista protagonista sin dai primi metri. Battocletti, atleta delle Fiamme Azzurre originaria della vicina Val di Non, in un pomeriggio sole ma freddo, si è imposta con lo stesso crono con il quale aveva vinto esattamente dodici mesi fa, 15'30. Seconda l’etiope Aleshign Baweke staccata di 5», terza la turca Yasemin Can a 35». Quarta Federica Del Buono a 36».

In questa stagione Nadia Battocletti, allenata dal padre Giuliano, è stata la grande protagonista degli Europei di Roma, oro nei 5000 e 10.000 metri, è stata meravigliosa medaglia d’argento nei 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi (quarta nei 5000), e meno di un mese fa ha conquistato l’oro agli Europei di cross. Domenica Battocletti sarà in gara al 'Cross del Campacciò.