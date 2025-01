Skiathlon, storico podio in Val di Fiemme per Federico Pellegrino: davanti a lui solo il fenomeno Hosflot Klaebo

Federico Pellegrino ha sfatato il tabù della Val di Fiemme che non lo aveva mai visto salire sul podio. Oggi 'Chicco' da Nus in Val d’Aosta ha ottenuto un eccellente secondo posto nello skiathlon della penultima tappa del Tour de Ski di sci nordico che si concluderà domani con la final climb sull'Alpe del Cermis. A precedere l’azzurro, al podio numero 46 in carriera, il 'fenomeno' norvegese Johannes Hosflot Klaebo che ha centrato il quarto successo nelle sei tappe di questa stagione. Sulla pista che nel 2026 ospiterà le gare di sci nordico dei Giochi olimpici di Milano Cortina, Klaebo ha chiuso in 49'290 con Pellegrino staccato di 24. Terzo e quarto due norvegesi, Jan Thomas Jenssen (a 39) e Havard Moseby (a 46).