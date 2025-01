Niente Australian Open per Sara Errani, in arrivo il tabellone: quattro le teste di serie azzurre

L’Australian Open sta per vivere il suo primo momento clou con il sorteggio dei tabelloni maschile e femminile previsto nella notte italiana di giovedì, ma nella lista dei partecipanti mancherà questa volta Sara Errani. La veterana azzurra, 28 anni ad aprile, puntava alla 12/a partecipazione al primo slam stagionale ma al secondo turno delle qualificazioni è stata eliminata dalla ceca Brenda Fruhvirtova, 18 anni ad aprile, e così restano tre le azzurre iscritte: Jasmine Paolini , numero 4 al mondo e unica testa di serie, Elisabetta Cocciaretto (n.52) e Lucia Bronzetti (n.77). Molto più nutrita la pattuglia maschile, che insieme al numero 1 al mondo e campione in carica, Jannik Sinner , comprende altre due teste di serie, Lorenzo Musetti (n.16 Atp) e Flavio Cobolli (n.32), e inoltre Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Gianluca Nardi . Ancora in corsa per un posto ci sono poi Francesco Passaro e Matteo Gigante. Per ottenere il pass il primo dovrà battere il georgiano Nikoloz Basilashvili, mentre il secondo il portoghese Henrique Rocha (n.174). Sinner, in vetta al ranking da 31 settimane e che esordisce nel 2025 direttamente a Melbourne sulla scia delle 14 vittorie consecutive con cui ha chiuso il 2024, parte da grande favorito per il bis ma il sorteggio darà già un’idea di quale sarà il suo percorso.

L’unica certezza per l’altoatesino è che non si troverà dalla sua parte del tabellone Alex Zverev, n.2 al mondo e quindi destinato a quella opposta, così come non potranno finire insieme il n.3 e il n.4, Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, ma uno dei due capiterà sul lato dell’azzurro, così come due teste di serie tra la 5 e la 8: si tratta nell’ordine di Daniil Medvedev, Casper Ruud, Novak Djokovic e Alex de Minaur, col russo e il serbo ostacoli ben più minacciosi verso la corsa al titolo. Nel tabellone femminile, la testa di serie n.1, e anche favorita principale, è la bielorussa Aryna Sabalenka. Paolini potrebbe capitare dalla sua parte del tabellone o da quella della n.2. Iga Swiatek, mentre di sicuro eviterà Coco Gauff, n.3. Intanto, stanno emergendo dei dubbi sulla partecipazione al torneo di Nick Kyrgios, il grande "avversario" di Sinner. L'australiano, ammesso grazie ad una wild card in quanto fermo da quasi due anni per una serie di infortuni, ha annunciato che non farà il previsto match-esibizione a scopo benefico con Novak Djokovic a causa di «una distrazione addominale di primo grado», rilevata dagli ultrasuoni. «Ora riposerò e farò di tutto per essere a posto per gli Aus Open», ha scritto sui social.