Australian Open, tabellone agevole per Sinner. Sorteggio ok anche per la Paolini. TUTTE LE SFIDE DEGLI ITALIANI

Un tabellone all’apparenza abbordabile: subito il cileno Nicolas Jarry, poi in prospettiva Stefanos Tsitsipas o l’australiano Alex de Minaur ai quarti e nell’eventuale semifinale Daniil Medvedev, sconfitto lo scorso anno nel match per il titolo, mentre i big Novak Djokovic, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz li potrebbe incontrare soltanto all’ultimo atto. Questo ha riservato il sorteggio degli Australian Open a Jannik Sinner, che arriva come numero uno del tennis mondiale e vincitore dell’ultima edizione, quella che lo ha lanciato verso la scalata del ranking Atp. Ma l’azzurro sa che la riconferma va conquistata incontro dopo incontro:

«È una sensazione un pò diversa rispetto allo scorso anno», ha ammesso partecipando alla cerimonia a Melbourne insieme ad Aryna Sabalenka, la vincitrice del torneo femminile 2024 e anche lei n.1, nel ranking Wta. «Siamo tutti molto contenti di iniziare la stagione qui in Australia, dove ci sono tante belle persone. Si chiama l’Happy Slam per un motivo», ha detto ancora Sinner. Sorridente e disponibile, il numero 1 al mondo ha parlato anche della sua preparazione nelle scorse settimane: «Abbiamo cercato di fare la miglior off season possibile - ha spiegato -. Volevo provare qualcosa di diverso. Abbiamo ancora qualche giorno per adattarci alle condizioni e arrivare pronti all’esordio». Sulla carta, il sorteggio gli è stato amico, dato che la parte più dura del tabellone sembra quella opposta. Un dato dovuto anche al fatto che Djokovic è soltanto n.7 della classifica Atp in quanto il serbo, che in Australia ha vinto ben dieci titoli, ha però deciso di rinunciare a molti tornei per concentrarsi soltanto sugli Slam. Ma il suo valore è ovviamente più alto della classifica. Djoko esordirà con lo statunitense Nishesh Basavareddy e il suo cammino ipotetico prevede poi una sfida con il bulgaro Grigor Dimitrov agli ottavi e quindi Carlos Alcaraz ai quarti. In semifinale ad attendere il serbo o lo spagnolo potrebbe esserci Alexander Zverev. Alcaraz comincerà invece contro il kazako Alexander Shevchenko. E da questo lato c'è anche il numero 2 Zverev.