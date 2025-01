La Tigre colpisce ancora. Super Federica Brignone vince la discesa di St. Anton, terza Laura Pirovano

Federica Brignone regina di St.Anton. La valdostana ha vinto la discesa valida per la Coppa del mondo di sci alpino, chiudendo in 1'16"08. Ottima prova per la campionessa valdostana che ha preceduto al traguardo la ceca Ester Ledecka (+0.18) e la connazionale Laura Pirovano, terza con il tempo di 1'16"51 (+0.43). Giornata no, invece, per Sofia Goggia, scivolata in una curva.

Caduta senza conseguenze per la bergamasca, se non per questioni di classifica. Appena fuori dal podio l’austriaca Stephanie Venier (+0.51), quinta una straordinaria Lindsey Vonn. La statunitense, rientrata in pista dopo oltre 5 anni di pausa, ha chiuso al quinto posto in 1'16"66 (+0.58). Con la gara ancora in corso è al momento diciottesima Elena Curtoni (1'17"23), rispettivamente 26^ e 27^ Nicol e Nadia Delago, 28esima Sara Thaler.