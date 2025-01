Australian Open, emozioni forti a tinte azzurre: avanzano Paolini e Berrettini, Sonego-show. Musetti vince il derby

La seconda giornata degli Australian Open 2025 ha visto gli italiani protagonisti con alterne fortune, tra imprese significative e uscite di scena. Su tte, da sottolineare la grandissima prova di Sonego contro il sempreverde Wawrinka.

Berrettini in gran forma: sconfitto Norrie in rimonta

Matteo Berrettini ha iniziato alla grande il torneo battendo in rimonta il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 6-3. Il romano, numero 34 del ranking ATP, ha messo a segno 32 ace e 63 colpi vincenti, dominando la partita grazie a una combinazione di potenza e precisione. Con questa vittoria, Berrettini raggiunge quota dieci successi a Melbourne Park, dove vanta la semifinale del 2022 come miglior risultato.

Al prossimo turno affronterà il danese Holger Rune, numero 13 ATP, che ha superato il cinese Zhang Zhizhen in una maratona conclusa con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4. Rune ha vinto tre dei quattro precedenti incontri con Berrettini, rendendo la sfida particolarmente intrigante.