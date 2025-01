Australian Open, Musetti al 3° turno: battuto Shapovalov. Eliminato Bronzetti

Lorenzo Musetti è il primo italiano a raggiungere il terzo turno degli Australian Open. Il tennista azzurro, numero 16 del seeding, ha giocato una super partita battendo per 7-6(3) 7-6(6) 6-2 in due ore e 42 minuti di gioco il canadese Denis Shapovalov e ora attende lo statunitense Ben Shelton, 21esima testa di serie, vittorioso per 6-3 6-3 6-7(4) 6-4 sullo spagnolo Pablo Carreno Busta. Per Musetti è la prima presenza della carriera al terzo turno dell’Open d’Australia dopo aver perso al 1 turno sia nel 2022 da Alex De Minaur che nel 2023 da Lloyd Harris e al secondo turno nel 2024 da Luca Van Assche. Nei precedenti con Shelton, Musetti comanda 2-0. Il carrarino ha battuto il rivale al Queen's nel 2023 (6-4 4-6 6-4) e a Miami nel 2024 (6-4 7-6).

Finisce al secondo turno l’Australian Open di Lucia Bronzetti. La riminese, numero 76 del mondo, ha subito la quinta sconfitta in sei confronti diretti contro la rumena Jaqueline Cristian, numero 82, che si è imposta 7-5 7-5 e ha raggiunto per la prima volta il terzo turno in uno Slam.