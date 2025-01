Discesa libera a Cortina, Goggia favolosa! Terzo posto e leadership in Coppa del mondo per Brignone

Grande Italia a Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone. Favolosa Goggia capace di trionfare nella discesa libera di Coppa del mondo sulla pista che nel febbraio del 2026 ospiterà le gare femminili dei Giochi olimpici di Milano Cortina. Per la fuoriclasse azzurra si tratta del successo numero 26 in carriera (58 podi), il quarto sulla 'Olympia delle Tofane', dopo quelli del 2018, 2022 e 2023. Ottima terza un’altra campionessa dello sci italiano, Federica Brignone al podio numero 74 in carriera. Seconda a 55 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Brignone, in virtù del bronzo è tornata al comando della classifica generale con 539 punti.