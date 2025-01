L'Inter ritrova la ThuLa: i nerazzurri calano il tris all'Empoli e restano in scia al Napoli

Inter-Empoli 3-1

RETI: 10' st Lautaro, 34' st Dumfries, 39' st Esposito, 44' st Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (40' st Darmian sv), De Vrij 5.5, Carlos Augusto 6; Dumfries 7, Barella 6.5, Asllani 6.5, Zielinski 5.5 (24' st Mkhitaryan 6), Dimarco 6 (32' st Bastoni 6); Taremi 5 (24' st Thuram 7), Lautaro Martinez 7 (33' st Arnautovic 6.5). In panchina: Josep Martinez, Calligaris, Palacios, Acerbi, Buchanan, De Pieri, Topalovic, Frattesi. Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato) 6.5.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 6; De Sciglio 5.5 (21' st Goglichidze 6), Ismajli 5.5, Viti 5.5; Gyasi 5, Grassi 6 (28' st Henderson 6), Maleh 6, Pezzella 6 (38' st Sambia sv); Cacace 5.5 (38' st Zurkowski sv), Fazzini 5.5 (21' st Esposito 7); Colombo 5.5. In panchina: Seghetti, Perisan, Tosto, Marianucci, Konate, Asmussen. Allenatore: D’Aversa 5.5.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.

NOTE: serata serena; terreno di gioco in discrete condizioni. Ammonito: D’Aversa. Angoli: 7-3 per l’Inter. Recupero: 2'; 4'.

A ventiquattro ore di distanza dal successo del Napoli, l’Inter risponde battendo l’Empoli per 3-1, infiammando così il duello per lo scudetto. A San Siro, i gol arrivano tutti nella ripresa e portano le firme di Lautaro, Dumfries e Thuram: «inutile», invece, la marcatura dell’ex Esposito per il club toscano. L’Inter non brilla fino al gol del vantaggio, per poi accendersi e piegare la formazione azzurra, falcidiata dalle assenze. Nel primo tempo si gioca praticamente solo nella metacampo dell’Empoli ma l’Inter non riesce a tornare negli spogliatoi in vantaggio. Anche a causa di un giropalla spesso prevedibile, i nerazzurri faticano a scardinare il muro eretto dalla difesa toscana. Nonostante le poche occasioni da rete, Lautaro è il più attivo dei suoi e sfiora il gol in due occasioni. Al 14' il capitano interista conclude in rovesciata e costringe Vasquez al miracolo. In seguito, sempre il Toro colpisce anche un legno al 26', non punendo l’errata lettura difensiva di Ismajli. Il secondo tempo ricomincia sulla falsa riga del primo e l’Inter continua a giocare dando poco ritmo alla propria manovra. A sbloccare, però, un match che rischiava di complicarsi, ci pensa Lautaro con una giocata da fuoriclasse. Dopo dieci minuti della ripresa, infatti, l’argentino si carica la squadra sulle proprie spalle e timbra l’1-0, grazie ad uno stupendo tiro a giro dalla distanza. Al'69' scende in campo Thuram che sostituisce Taremi, autore dell’ennesima prova impalpabile. All’80' da calcio d’angolo i nerazzurri raddoppiano con Dumfries, autore di uno stacco imperioso che non lascia scampo a Vasquez. L’Inter è in gestione e la partita sembra chiusa: nel finale, però, il neoentrato Esposito punisce il blackout della difesa interista e fa 2-1. L’Empoli non fa nemmeno in tempo a sognare la rimonta che subito arriva il gol del 3-1, realizzato da Thuram in contropiede. I padroni di casa conquistano così un successo pesante che consente loro di riportarsi a meno tre punti dal Napoli capolista. Continua, invece, la crisi dell’Empoli, capace di conquistare solo un punto nelle ultime sei uscite