Plan de Corones stregato per le azzurre: fuori Goggia e Brignone

Brutta botta per l'Italia, e soprattutto per Federica Brignone, nell'ultimo gigante prima dei mondiali di Saallbach. E questo proprio sulla pista di casa, ''la Erta'' e cioe' '' la Ripida'' di Plan de Corones. Mentre era al comando dopo la prima manche, una sfortunatissima Federica Brignone ha avuto un vero e proprio 'deragliamento' per una spigolata poco dopo il via della decisiva seconda manche. Ma già alla prova iniziale non aveva partecipato la seconda punta delle gigantiste azzurre, la piemontese Marta Bassino, nuovamente colpita da influenza. E subito fuori era finita Sofia Goggia, terza punta del fortissimo tridente delle gigantiste italiane. Insomma, non è sempre domenica e non sempre si può vincere, ma è un calice amarissimo quello che Brignone e compagne hanno dovuto bere a Plan de Corones.

''Dovessi tornare in partenza, probabilmente farei la stessa gara; non pensavo che quel dosso mi potesse scaricare così tanto'', sono le parole di Brignone al traguardo per spiegare quel che è successo. In realtà, e lo dimostrano le grandi manate sul casco che si è data da sola dopo il 'deragliamento', Federica si è arrabbiata tantissimo con se stessa. In quel passaggio prima di lei aveva infatti avuto problemi anche Lara Gut Behrami, e anche la svedese Sara Hector era uscita, buttando via a sua volta la gara.