Australian Open, si infrange in finale il sogno della coppia Bolelli-Vavassori. Il titolo va al duo Heliovaara-Patten

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sconfitti nella finale del torneo di doppio maschile degli Australian Open.

La coppia azzurra, già finalista lo scorso anno nel primo Slam stagionale, è stata battuta in finale dalla coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten in tre set con il punteggio di 6-7 (16), 7-6 (5), 6-3 dopo 3h06' di gioco.

"Ci riproveremo l'anno prossimo"

«Abbiamo iniziato molto bene la stagione, vincendo ad Adelaide e giocando qui un’altra finale, la terza per me a Melbourne. La partita è stata molto tirata, una delle migliori forse che abbia giocato. Non torniamo a casa col trofeo, ma ci riproveremo l’anno prossimo». Così Simone Bolelli durante la cerimonia di premiazione del torneo di doppio maschile all’Open d’Australia. «Grazie ai tifosi, a tutti quelli che sono rimasti, e al mio team, faccio i complimenti a Harri Heliovaara e Henry Patten», ha proseguito l’azzurro rivolto ai vincitori del trofeo.